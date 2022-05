Najib OUAISSA

Ingénieur d'Application, Responsable Service Agence Virtuelle CIMR depuis Avril 2009 et rattaché hiérarchiquement à la Direction de l'Exploitation, je suis à la recherche de nouveaux challenges me permettant de renouer avec l'apprentissage et d'apporter à l'établissement dans lequel j'évoluerai une valeur ajoutée et un savoir faire dans un souci de qualité et de développement communs.



Mes compétences :

MS Office

Management

Réseaux

COBOL

RPG

Windows

Grands Comptes

Réseaux Sociaux

Relation Clients

Gestion d'Equipe

Gestion de Projets