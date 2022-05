Najib SEMLALI BELFQUIH

Ingénieur en Génie Informatique, je suis depuis plus de 14 ans le principal responsable de l’analyse, du développement et de la maintenance de l’ERP du Groupe Logis, entreprise mexicaine dédiée au commerce international et à la logistique. C’est une entreprise parmi les plus importantes dans son domaine au Mexique et qui a connu une grande croissance au cours de son existence.



Cette expérience m'a donné une forte connaissance de l'usage des outils Oracle: Forms, Reports et le PLSQL, ainsi que de leur utilisation pour tous types de développement nécessaires.



De plus, j'ai été de manière continue en contact avec les différentes acteurs de l'entreprise, aussi bien au niveau opératif qu'au niveau direction, ce qui m'a permis de pouvoir analyser et mettre en place un ERP couvrant les besoins réels.



Le résultat est actuellement un système centralisé utilisé par plus de 400 personnes en paralléle et couvrant basiquement toute l'opération et la partie financière de l'entreprise.



