Najib TAHA

Responsable bureau d'étude mécanique



Deux ans d'expérience dans ce poste ainsi que deux ans en tant qu'ingénieur d'étude dans la même société.

Dynamique, imaginatif, méthodique et rigoureux, possède un bon sens de management ainsi que du travail en équipe.

Des compétences techniques acquises dans la conception de la tôlerie, pièce en matière isolante, et dimensionnement électrique. Étude des outils de montage et des lignes de production.

D’autre compétence de management acquise pendant mes expériences tel que la planification des projets, suivi et répartitions des taches aux personnes en charges, ainsi que l’élaboration des plans de qualifications.



Mes compétences :

Asservissement

Automatisation

CAO

CFAO

Conception

Conception et modélisation

Electronique

Informatique

mécatronique

Microcontroleur

Modélisation

Programation

Programation Informatique

Robotique

Traitement d'image

Conception mécanique

R&D

Gestion de projet

Innovation

Qualité

Visual Basic for Applications

Solidworks

Matlab

CATIA

C++

C Programming Language