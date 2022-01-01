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Najib TIOUTI

MARRAKESH

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • HOTEL FELLAH - Contrôleur general

    2014 - 2014

  • HOTEL ADAM PARK & S.P.A 5* - Contrôleur général

    2011 - 2013

  • HOTEL PALM PLAZA & S.P.A 5* - Contrôleur général

    2011 - 2011

  • CLUB AGDAL MEDINA luxe - Contrôleur général

    2010 - 2011

  • Activite libre - Gerant

    2008 - 2010

  • RESTAURANT BAR LE CHAMPAGNE - Contrôleur financier

    2007 - 2008

  • HOTEL EL ANDALOUS - Premier contrôleur puis Contrôleur général

    1990 - 2007 contrôle et analyse du chiffre d'affaire et maîtrise des couts

  • HOTEL N’FIS P.L.M - Agent de contrôle

    1989 - 1990

  • Hotelerie - Controleur general

    1985 - maintenant

Formations

Pas de formation renseignée

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