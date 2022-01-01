Najib TIOUTI

Entreprises
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HOTEL FELLAH
- Contrôleur general
2014 - 2014
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HOTEL ADAM PARK & S.P.A 5*
- Contrôleur général
2011 - 2013
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HOTEL PALM PLAZA & S.P.A 5*
- Contrôleur général
2011 - 2011
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CLUB AGDAL MEDINA luxe
- Contrôleur général
2010 - 2011
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Activite libre
- Gerant
2008 - 2010
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RESTAURANT BAR LE CHAMPAGNE
- Contrôleur financier
2007 - 2008
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HOTEL EL ANDALOUS
- Premier contrôleur puis Contrôleur général
1990 - 2007
contrôle et analyse du chiffre d'affaire et maîtrise des couts
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HOTEL N’FIS P.L.M
- Agent de contrôle
1989 - 1990
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Hotelerie
- Controleur general
1985 - maintenant
Formations
Pas de formation renseignée