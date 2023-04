Avec une expérience dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique, des énergies ou de la recherche, j'ai pu intervenir dans la gestion de projet R et D de la réalisation du cahier des charges à la mise en industrialisation.

J'ai ainsi pu participer à l'achat de matières premières et à la négociation des contrats fournisseurs, au dimensionnement d'installation ou encore au contrôle qualité et à l'amélioration continue.

Du point de vue technique je maîtrise les méthodes d'analyses physico-chimiques (dosage, chromatographie, Spectrométrie, etc) ainsi que les logiciels tels que Pro Sim plus, AZ Procédé ou Lims..

Disponible immédiatement, je suis mobile sur la région PACA.

N'hésitez pas à me contacter

Najiha BENALI



Mes compétences :

Analyse et prevention des risques

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Dimensionnement des installations

Optimisation des procédés

Traitement des gaz

Traitement des eaux

Essai pilote

Bilan de matière

Bilan de chaleur

Méthodes analyses contrôle qualité

Relations commerciales

Industrie pharmaceutique

Négociation achats matières premières

Négociation fournisseurs

Analyse de risque

Amélioration de process

Étude de faisabilité de projets

Traitement des déchets

Traitement des déchets nucléaires

Amélioration continue

Traitement des sols