Nicolas LAPEYRE

Société de conseil et d’ingénierie indépendante et à taille humaine, spécialisée dès sa création dans le domaine du génie civil et des infrastructures, BTM CONSULTANTS a rapidement obtenu la confiance de grands donneurs d’ordre à la recherche de partenaires davantage spécialisés que les gros acteurs généralistes historiques.



L’expertise et le savoir faire de nos consultants offrent aujourd’hui à nos clients une alternative de qualité et différencie BTM CONSULTANTS des autres acteurs dominant le marché.



Notre positionnement est fort sur un métier transversal : nos techniciens et nos ingénieurs interviennent nationalement dans les domaines de l’énergie, des infrastructures de transport, et de la chimie.



Aujourd’hui, à la demande de certains de nos clients, BTM CONSULTANTS élargit son offre de service à des domaines connexes : l’installation générale et l’offshore.



Le siège est localisé à Marseille, nous disposons également d'un établissement à Lyon et d’un autre à Paris.

Nos consultants, détachés en mission chez nos clients, interviennent dans la France entière.



Nous intervenons pour assister les maîtres d'ouvrages, les maîtres d’œuvres, et les entreprises dans le cadre de leurs projets de construction liés aux infrastructures, à l'industrie, et au nucléaire, pour des missions :

- d'études techniques,

- de direction et de pilotage de chantier,

- de préparation de travaux,

- de maîtrise d'ouvrage d'exécution,

- de supervision de travaux.



La société est certifiée M.A.S.E (engagement pour l’amélioration des performances en terme de sécurité, santé, et environnement) depuis décembre 2012.



Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune , dynamique, ambitieuse et vous investir sur de grands projets ?

N’attendez pas, envoyez-moi votre CV : n.lapeyre@btm-consultants.fr



