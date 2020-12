Nana ISMAILA

Ingenieur en Chimie Industrielle et Genie de l'Environnement, j'ai travaillé dans uns brassicole(boisson gazeuse non alcoolisée et eau minérale) comme opérateur à la siropérie puis responsable HSE pendant 2 ans 8 mois après liiquidation de l'entreprise on m'a recruté dans une savonnerie j'ai occupé le poste de savonnier puis laborantin et chef d'équipe à la production.



Mes compétences :

Hazard Analysis and Critical Control Point

Waste water

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word