Naomie NESNIDAL

Je suis étudiante en 2ème année de DUT GEII.

Je cherche une entreprise pour une alternance d'une année correspondant aux formations ci-dessous pour lesquelles j'ai été admise.



École La Mache : - Chargé de Projets en Automatisme, Robotique et Informatiques Industriels

IUT Lyon 1: - Licence Professionnelle Technologie des Équipements Médicaux

IUT Lyon 1: - Licence Professionnelle Réseaux Industriels et Informatiques



Mes compétences :

Informatique industrielle

Physique

Automatisme

Electronique

Electrotechnique

Mathématiques

Automatique

C++

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Solidworks

Ride

MPLABX

CodeBlocks

Proteus

Arduino