Nasser DJAOUANI

Passionné par la création numérique, le design et les nouvelles technologies.

Spécialiste en présentations, démonstrations, réalisations de vidéos, création & modélisation 3D VR-AR.



Véritable communicant sous toutes les formes à travers du conseil, formation et démonstration via des outils technologiques innovants pour accompagner les entreprises dans le futur du numérique.



Je m’investis pleinement dans mon travail et j'aime relever des défis en donnant toujours le meilleur de moi-même.



Pour en découvrir d'avantage sur mes prestations : http://www.nasfx.fr

Pour me contacter : ndprojet@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Office

Macromedia Flash

Foundry

Combustion

CINEMA 4D

Apple MacOS

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

3D Studio Max

Avant vente

Veille technologique

Promotion des ventes

Techniques de vente

Commerce B2B

Community management

Communication

Animation commerciale

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Vray