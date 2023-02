Nasserdine BENTAHAR

+ 20 ans d'expérience dans le monde de l'IT. j'ai participé à différents programmes en gérant tout type de projet. transition, transformation, mise en production, migration, conception etc...

Nouveau challenge pour moi : offrir mes services en indépendant pour prendre en charge, accompagner ou/et aider les équipes et/ou les projets pour les amener à terme avec succès. J'apprécie travailler en équipe et partager des buts communs le tout dans la bonne humeur. Professionnel et motivé, nhésitez pas me contacter pour prendre plus d'information. A très bientôt. Nasserdine



Mes compétences :

Coordination technique

Specialiste en processus ITIL

Expertise technique d'exploitation

Gestion de projet informatique

Gestion du changement