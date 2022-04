Julie LAFFITTE

12 années d’expérience sur des missions de conseil et d’accompagnement de grands projets de transformation RH ou de refonte de SIRH, auprès de grandes administrations d’Etat et du secteur privé.



Domaines de compétences principaux :

• prestations de conseil et d'AMOA dans le cadre de projets SIRH (GA-Paie, Compétences & Carrières...), sur toute la chaîne des étapes d'implémentation d'un applicatif RH (ou BIRH) ;

• prestations de conduite du changement, notamment d’optimisation et de transformation des organisations / des processus (reengineering de processus, formation…)

• prestations de conseil RH, notamment pour la mise en place de dispositifs de gestion des compétences et des carrières