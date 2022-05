Sandrine SALAUN FAVRE

15 années passées dans le Conseil et les Ressources Humaines à accompagner Dirigeants, DRH, DSI, et Opérationnels m'ont amenée à créer Sensitive Consulting en 2013.



Conduire la transformation managériale et culturelle induite par les grands projets de l'entreprise

est le coeur de métier de Sensitive Consulting.



La valeur ajoutée de nos interventions réside dans la conjugaison de la méthodologie rigoureuse du conseil et la posture de coach qui s'appuie sur le ressenti des individus.



Nous proposons aux dirigeants, aux managers, à leurs équipes, de

- Pousser plus loin leur vision stratégique,

- Conduire efficacement la transformation culturelle induite,

- Déployer le développement nécessaire du potentiel humain,

- Poser les bonnes conditions pour la création du lien nécessaire à la prise de risque et à la performance,

- Centrer les individus sur leur identité et leur unicité pour qu'ils osent s'investir.





