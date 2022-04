Christophe BORDE

Responsable du marketing de l'ensemble des offres (produits et services) liées à la mobilité et au social business, je travaille à un niveau international sur des sujets aussi bien stratégiques que tactiques.

Je suis amené à interagir avec de nombreux services de l'entreprise à tous les niveaux hiérarchiques et évolue dans un environnement matriciel exigeant rigueur et réactivité.



Ayant complété ma formation d’origine en ingénierie informatique d’un Mastère en marketing management, je sais appréhender des opportunités sous leurs angles technologiques et business. Je sais ainsi considérer l’innovation sur l’ensemble du marketing mix.





Compétences et expertises :

Product management,

Marketing management,

Positionnement de produits et services,

Etudes de marchés, support des forces de ventes et canaux de distributions, Analyse de la concurrence, Gestion des exigences et évolutions produits



