Nat-Sy MISSAMOU

Je m'occupe d'excellence opérationnelle dans le secteur des télécoms. Cela consiste à diagnostiquer le niveau de qualité d'une organisation, à organiser l'élaboration des solutions, à mobiliser pour mettre en oeuvre et enfin à contrôler que l'on s'est effectivement amélioré, en s'appuyant notamment sur Lean 6-Sigma



J'ai un diplôme d'ingénieur (ENST de Bretagne) et un MBA généraliste (IAE de Paris Sorbonne CAAE-MBA)



Les domaines techniques dans lesquelles j'ai exercé mes premières années vont de l'informatique (systèmes Unix et réseaux IP chez HP) aux télécommunications (réseaux Data, Optiques et cellulaires UMTS chez Nortel)



Je suis enseignant vacataire en master-2 management des opérations à la Sorbonne



Mes compétences :

6 SIGMA

Manager

MBA

Process

Process Excellence

Telecom

Télécommunication