Coté RH : Le développement de notre offre de services requiert un besoin de collaborateurs à haut potentiel. Lors de mes entretiens, je suis donc particulièrement attentive aux savoir-faire techniques, aux compétences fonctionnelles et à la capacité d'apprentissage des candidats; nos collaborateurs devant principalement évoluer sur des projets stratégiques clients développés avec nos technologies (NatXtend, NatStar, NS-DK, NatJet ...). Nos clients grands comptes demandeurs de solutions d'accompagnement pour le développement, la maintenance ou l'évolution de leurs applicatifs, doivent pouvoir s'appuyer sur des ressources à forte valeur ajoutée. Ainsi notre démarche d'intégration des nouveaux collaborateurs repose sur des processus de valorisation : Formations internes (cursus complet ou mise à niveau), coaching technique ou immersion sur des projets de développements internes.



Me contacter (postes/stages): recrutement@natsystem.fr

Nos valeurs : Technicité- Excellence-Créativité

Mes critères de recrutement : Savoir-être, Savoir-faire, Savoir appris.



Coté Communication : La création et la mise en ligne de notre nouveau siteArray en février 2012 présente notre gamme produit et nos services en direction de nos clients et prospects : Hotline, Expertise, projets au forfait, TMA et Prestations. Formant nos clients et collaborateurs à nos technologies, il était dès plus important de mettre en avant notre centre de formation intégré au sein de notre entreprise. Ainsi des pages entièrement dédiées à ce service ont été éditées.

Pour ce dernier trimestre, la priorité est de renforcer notre visibilité pour valoriser notre image en tant que fournisseur de services, Nat System étant bien plus qu'un éditeur de logiciels. Alimentation en témoignages clients, création d'un nouveau format de newsletter, des nouveautés en terme de Design etc.. sont prévues..



Me contacter : marketing@natsystem.fr



