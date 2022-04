Gilles MALIVERT

AMOA, PO Scrum, Gestion de projet, coordination, analyse du besoin et analyse des dossiers fonctionnels,méthodologies agiles ... En recherche active pour la région toulousaine.

Si vous êtes à la recherche de compétences en informatique de gestion je vous invite à me contacter.



Capable de m’intégrer rapidement dans des équipes de travail et d’assumer des fonctions de responsabilité, je suis motivé et prêt à m’investir dans les actions que vous serez susceptibles de me proposer.



Technical skills :

Systèmes d’exploitation : Windows 95/NT/ME/XP, Unix (SUN, IBM), Linux (Red Hat)

Outils de développement : Eclipse, JBuilder, Designer 2000, WebObjects, NSDK, Natstar, Dreamweaver MX

SGBD : ORACLE (7.3.4 ; 8.1.5 ; 9), PostgreSQL, MySQL, Access

Langages / frameworks : JAVA, Struts, Struts-layout, JavaScript, html, SQL, PL/ SQL, C

Méthodes : Merise (PowerAMC), UML (Mega, EA)



