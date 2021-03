Natacha ANDRÉ

Ancien cadre de l'industrie du sport et du textile, j'opère à une reconversion à 360 degrés en investissant les métiers de l'enfance et la jeunesse.

De l'animation périscolaire en passant par les centres de loisirs, de l’accompagnement des enfants porteurs de handicap aux lycéens en internat, j'explore les différents univers pour trouver celui où ma présence pourra avoir le plus de pertinence...



Quelqu'un a dit : "L'un des problèmes de notre société aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas être utiles, mais importants." W. Churchill



Mes compétences :

Business planning

Marketing

Communication

Sport

Textile

Achats

Négociation

Distribution

Management