Natacha BLANDIN

Chef de projet spécialisé dans les projets logistiques

Passionnée par la supply chain, les SI et le mode projet !



J’ai orienté mes études vers le transport puis vers le management de la Supply chain par curiosité envers ce monde inconnu et pourtant si présent dans nos vies.

J’ai participé à différents projets au sein de secteurs variés comme l’automobile, le vente B2C de vin, la logistique sous température dirigée, la distribution de boisson...



J’ai orienté mes compétences vers 3 axes majeurs :



1. La doubles compétences « métier logistique et Informatique » notamment sur les WMS (Bext, Agrostar et AKANEA).



Je travaille sur des projets de déploiement de WMS avec EDI, radiofréquence pour des clients ayant des activités variées et une volumétrie de 1000 à plus de 15 000 palettes. Cette compétence me permet de parler aux opérationnels mais aussi aux informaticiens et de faire le lien entre ces 2 mondes.



2. Sur la construction/extension ou la réorganisation de plateforme logistique



Je travaille sur la création de nouvelle plateforme logistique de 500 à 8000 m2 :

- Suivi de chantier en collaboration avec les architectes

- Gestion des appels d'offre pour le mobilier et agencement

- Mise en œuvre des moyens de stockage : appel d'offre, choix des racks, palette shuttle, Modula, dynamique...

- Mise en œuvres des moyens de manutention : appel d'offre, choix des chariots, chariots préparateur de commande...

- La mise en place d'un WMS : appel d'offre, suivi du déploiement...



3. L'optimisation des process



La mise en place ou le changement de SI, l’agrandissement ou l'acquisition de nouveaux locaux est souvent couplé avec la réorganisation de l’entrepôt, des process et de leurs optimisations.

Je travaille sur la réorganisation des équipes, des process sur différents entrepôt.



Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter : contact.capnlog@gmail.com.



Mes compétences :

Logistique

Informatique

Système d'information

Industrie

Transport

Supply Chain Management

SAP

Oracle PL/SQL

Quality Center

JIRA

Sciforma

Bext WMS

Gestion de projet

Conduite de réunion

FileZilla

Conduite du changement