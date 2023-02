Natalie PIELOK

Titulaire d’un Master portant sur l’étude d’un architecte parisien du XVIIe siècle et issue du milieu professionnel de la recherche documentaire, je possède une solide expérience dans le domaine de l’investigation historique, de la rédaction et de la paléographie.

Comme vacataire à deux reprises aux Archives nationales (Minutier central des notaires de Paris) dans le cadre de missions ponctuelles , prestataire de services de paléographie et de recherche historique pour des particuliers et chargée de mission pour le bureau d’études pour la valorisation du patrimoine GRAHAL®, j’ai pu acquérir et développer dans ces trois pôles, complémentaires et indépendants selon les cas, des compétences que je souhaite mettre en œuvre aujourd’hui de façon autonome : connaissance et pratique des fonds documentaires, aisance rédactionnelle, maîtrise de la paléographie.



Mes compétences :

Paléographie

Rédaction

Recherche documentaire