Claire GAUTHIER

Dynamique et curieuse, je suis passionnée par la décoration, la photographie et la création artistique.

Issue d'une double formation en Histoire de l'Art et en Décoration Intérieure, je souhaite évoluer dans le milieu de l'image et de l'objet.

Après une expérience en iconographie et en production photo, je souhaite me diriger vers le stylisme et l'aménagement intérieur.









Mes compétences :

Gestion d'agenda

Adobe Photoshop

Création artistique

Editing

Rédaction de contenus

Recherche iconographique

Design graphique

Coordination technique

Gestion de la relation client

Microsoft Excel

Evènementiel et logistique

Adobe InDesign

Microsoft Word

Adobe Illustrator

Apple iOS

Planification

Gestion de la production

Microsoft PowerPoint