Nathalie BERDYNSKY

Traductrice-Interprète Freelance.

Langues : Français / Anglais / Russe / Ukrainien.



D’origine slave, je suis installée à Paris depuis 2005.

Je dispose de plusieurs années d’expérience professionnelle.

Titulaire du diplôme de Master ukrainien de Traductrice-Interprète du français et d’anglais, j’ai été traductrice pour le Chantier naval de la mer d’Azov, ainsi que pour une agence matrimoniale (Uk’reine).

Je suis également diplômée d’un 3e cycle de traduction et d’interprétariat de l’Université de la Sorbonne.

Depuis 2005 j’ai travaillé pour des clients de différents secteurs d’activité telle qu’un cabinet de conseil spécialisé dans l’urbanisme commercial, ou une société internationale de panels dans laquelle j’ai effectué, en parallèle de mes traductions, des études de marché.

En plusieurs années j’ai développé mes compétences dans des domaines très divers tels que le droit, la finance, l’économie, la politique, l’industrie, les arts...

J’ai également traduit en intégralité une œuvre littéraire française.

Ma passion et mes compétences dans le domaine de la traduction et de l’interprétariat, ont fait de moi une traductrice indépendante qui offre des prestations de haute qualité à des clients exigeants.



Port. 06 69 50 10 37

natalya.berdynsky@gmail.com

https://sites.google.com/site/nathalieberdynsky/home



Mes compétences :

Accompagnement

Anglais

Droit

Economie

Finances

Formation

Français

Langue russe

Russe

Traducteur

Traduction

Traductrice

Traduire