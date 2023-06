Nathalie BERNE

Après une formation d'ingénieur chimiste, j'ai été recruté par un site Solvay pour élaborer leur document unique. Je suis ensuite devenue coordinatrice Hygiène pour l'ensemble des sites français puis j'ai été mutée à Bruxelles au sein du centre de compétences HSE. Je suis principalement en charge du déploiement d'un programme d'évaluations du risque chimique grâce à un outil standardisé (formation de l'ensemble des sites du groupe à l'outil, mise en place de cet outil et suivi/helpdesk). Cet outil tout d'abord focalisé sur le risque chimique s'est maintenant étendu et couvre l'ensemble des sujets liés à l'hygiène du travail : bruit, vibrations, ambiances de travail, risque biologique, ergonomie, ...



Mes compétences :

Hygiène et sécurité

Évaluation des risques professionnels

Hygiène et santé

Risque chimique

Ergonomie

SAP

Word

Excel

Bruit