Nathalie Bochenek est née à Paris en 1965. Elle découvre très tôt le monde de la danse et étudie au Centre de Paul et Yvonne Goubé, à la salle Pleyel, à Paris.



Élève de Lydia Menchova, Gigi Caciuleanu, Miloral Mikovitch, Maître Serge Peretti, Yvonne Meyer, Pascal Vincent ; elle perfectionne sa technique au contact de ces grands professeurs.



Elle est engagée dans la compagnie Le Ballet du Nord à 17 ans sous la direction artistique d’Alfonso Catà -assistant de Monsieur George Balanchine du New York City Ballet. Elle fait partie dans un premier temps du corps de ballet, puis devient soliste.



Nathalie Bochenek interprètera les plus célèbres ballets du répertoire de Georges Balanchine : Quatre tempéraments, Sérénade, Concerto Baroco, Agôn, Rubis, Thèmes et Variations, Square Dance ainsi que des œuvres de John Clifford (Charleston) Vincente Nebreda (Célébration).



Quelques années avant sa mort Alfonso Catá lui confie la direction de l’école de Danse du Ballet du Nord.



Aujourd’hui, elle transmet la technique Balanchine auprès des jeunes générations de danseuses et de danseurs, dans les conservatoires et les écoles de danse ; elle enseigne également le pilâtes.



Elle est membre de jurys de conservatoires et anime des masters Classes.



Nathalie Bochenek est inscrite au répertoire des Entreprises et des Établissements



Siret 789 068 582 000 12 Enseignement culturel8552Z.



Mes compétences :

Danse Classique

Barre au sol

Pilates