Nathalie BONTE

Je bénéficie d'une double expérience en gestion financière et en logistique dans des entreprises cotées en bourse (CAC40).J'ai l'expérience du management opérationnel, organisationnel et situationnel, avec des équipes de 10 à 80 personnes.

Le montage des budgets, le reporting financier et la proposition d’actions correctives par des outils de gestion adaptés, sont autant de missions que je réalise.

Structurer un service logistique et apporter mes compétences d’analyse financière correspondent au type de challenge que je relève aujourd hui.

Mes qualités d'organisation, d'adaptabilité et de justesse sont de réels atouts pour les entreprises orientées solutions.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Plannification

Grande distribution

Management

Adaptabilité

Logistique

Organisation

Gestion des ressources humaines

Reporting financier

Gestion financière et comptable