Fabrice BLANDIN

Directeur de site logistique, j'ai acquis 25 années d'expérience à la direction de sites logistiques, tant dans la grande distribution que chez un prestataire, dans des secteurs aussi variés que les produits frais, les biens de grande consommation ou la distribution spécialisée.



Manager d'une équipe jusqu'à plus de 75 personnes, à l'aise dans la construction budgétaire (CA supérieur à 10M€ multi-clients), j'ai eu à gérer nombreux projets logistiques (ouverture de site, déménagement de stock, évolutions technologiques).



Habitué à travaillé en mode amélioration continue, j'ai managé une démarche de certification ISO dans 3 référentiels (ISO 9001. ISO 14001 et OHSAS 18001).



J'étends désormais mon expérience au sein de la supply chain du leader mondial de la puériculture en tant que responsable de plateforme logistique France. Mon champ dintervention s'étend ainsi d'un entrepôt à un atelier de conditionnement en passant par le service Retours-SAV, manageant au total 70 personnes.

Je travaille dans un contexte européen en contact régulier avec les autres plateformes du groupe Dorel aux Pays-Bas et au Portugal. Je participe ainsi activement au déploiement du WMS Reflex sur ces plate-formes européennes et aux projets logistiques et supply chain du groupe en Europe.



Mes compétences :

Logistique

Entreposage

Management

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

OHSAS 18001

Entrepôt

Gestion budgétaire

Sécurité