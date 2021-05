Nathalie CHARLES

Coordonnatrice Générale des Soins.

Je possède, de façon marquée, le sens des relations et le souci de la qualité des soins que nous devons aux Patients, aux Résidents et aux familles.

Ma mission essentielle sur laquelle repose le sens donné à ma profession est

d'accompagner les équipes avec considération dans les mutations organisationnelles et relationnelles avec les usagers et de rechercher lexcellence clinique par le maintient, l'adaptation et le développement des compétences, en adéquation avec les évolutions des connaissances, des pratiques et des technologies,

Par ailleurs, la qualité de vie au travail des personnels doit faire l'objet d'une réflexion permanente sur les conditions d'exercice et ne peut être dissociée dune réflexion éthique dans les pratiques quotidiennes soignantes,



J'ajouterai que je suis passionnée par mon métier !