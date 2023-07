Nathalie COMAS

Actuellement à la recherche d'un emploi, j'ai été agréeuse chez Ille Roussillon de Thuir en remplacement .

J'avais pour mission le contrôle qualité des fruits et légumes dès l'arrivée des camions des producteurs.

Je réceptionne les bons de livraison , je vérifie l'exactitude des marchandises, je rectifie si nécessaire. Je suis aussi bien à l'arrivée des camions qu' aux expéditions.

Mon rôle au sein de l'entreprise est de diriger les palettes, soit au stockage soit au reconditionnement s'il y a un problème. Je veille à la sécurité des produits, la marche en avant et aux normes à vigueur.

j'ai comme client SCAPEST ( LECLERC) LIDL, POMONA, INTERMARCHE,



J'ai un diplôme de technicienne qualité, obtenue à l'IMFL de Perpignan.

J'ai aussi des expériences de chef de ligne, contrôleuse- qualité et calibrage , conditionneuse confirmée.

Nos produits: salades, artichauts, blettes, cèleris, tomates, concombres , pommes de terres,pêches, nectarines, abricots, pommes



Mes compétences :

Connaissance fruits et légumes

Qualité et normes

Maitrise des logiciels informatiques