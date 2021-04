Nathalie GOMA

Jusquen Septembre 2020, Responsable Commerciale milieu Vins et Spiritueux : Participation à la définition des objectifs, analyse des marchés et des ventes, salons professionnels, suivi agents et tournées accompagnement dagents, portefeuille direct. Création et organisation dactions, élaboration de projets, création de nouveaux produits et événements, veille concurrentielle, administration des ventes, sourcing, communication, email ont, revue de presse, publications réseaux sociaux, mise à jour du site.Dégustations et visites.



Mes compétences :

vente

Communication

Export

Négociation

Marketing