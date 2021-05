Nathalie COSSART

20 ans auprès ou au sein des bibliothèques et centre de documentation, maitrise gestion et publication des données sur plateforme métier, sensible à l'évolution des pratiques professionnelles et services aux usager.



Mes atouts : capacités d'adaptation, d'écoute et de synthèse, et toujours souriante.



Mes compétences : Animation formations, Elaboration des programmes, contenus et support de formations, Suivi opérationnel de l'installation des clients à partir de la prise de commande et de la revue de contrat, Promotion et vente des produits, Analyse des besoins du client.