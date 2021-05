Nathalie COURNEDE, NÉE GUIRAUDIE

Juriste de formation en droit privé des affaires et en droit médical, j'ai en complément acquis des connaissances en gestion et en stratégie en Ecole de commerce et au CESEGH.

Forte d'une expérience de quinze ans en établissements de santé privés, j'occupe à l'heure actuelle un poste de Directrice générale à la Polyclinique Sainte Thérèse à Sète.

Je dirige cette entreprise depuis onze ans, avec la même envie et la même conviction.

Attachée aux valeurs que porte cette clinique et aux personnes qui la composent, j'oeuvre par mon action à renforcer son positionnement et sa performance au sein du Bassin de thau, au profit de la population.

Membre du Conseil d'administration de la Fédération de l'Hospitalisation Privée en Languedoc-Roussillon, je soutiens les actions menées par la fédération, en région et au niveau national.



Mes compétences :

Stratégie

Gestion de projet

Management