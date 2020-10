Nathalie CUGLIETTA

En 2008, j'ai effectué mon virage professionnel pour investir mes compétences dans le secteur de la mutualité. En 18 mois, mes résultats se sont confirmés positivement. J'ai pu bénéficier d'une montée en puissance en tant que responsable d'agence à Chambéry mais également en tant qu'adjointe du responsable du Réseau & Communication des Mutuelles de France Savoie.



Le profil de cette création de poste est riche et varié, combinant les compétences que j'ai acquises durant mon parcours professionnel, qu'elles soient techniques ou commerciales à mes qualités humaines, liées à ma personnalité.



Les objectifs de déploiement du groupe sont des défis que j'aime relever. J'apprécie particulièrement l'esprit d'innovation et la qualité des valeurs véhiculées dans ce secteur. Très déterminée, je vise à exceller dans l'une de mes spécialités - la relation client et la fidélisation.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Développement commercial

Vente

Communication

Marketing