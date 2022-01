Actuellement en formation Exploitant en Transport et logistique.

D'autre part, j'ai des compétences en assistante de direction dans le secteur du commerce et je suis également une bonne coordinatrice. Les relations humaines sont un vrai enrichissement pour moi et mon investissement pour une entreprise n'attend plus que vous !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Microsoft Outlook