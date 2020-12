Nathalie FICARA

Chèr(e)s Médecins, Masseurs-Kinésithérapeutes,



A la recherche de Chirurgiens, Médecins Généralistes et Spécialistes (Cardiologues, Ophtalmologues, Gériatres, Radiologues, Pneumologues, Gynécologues Obstétriciens ...., et en Gastro-entérologues) mais aussi de Masseurs-Kinésithérapeutes pour le compte de nos clients (Etablissements de santé publics et privés, structures médico-sociales...)



Je vous invite à prendre contact avec moi pour des postes de salariés, libéraux, activité mixte, temps plein, temps partiel, ou simplement pour des remplacements que de belles opportunités à vous proposer



Chèr(e)s recruteur(euse)s



Je suis en charge de la publication des offres d'emplois dans les revues spécialisées. Alors n'hésitez pas à me solliciter afin de publier vos annonces et de vous simplifiez la mise en relation avec les professionnels de santé médicaux, paramédicaux et soignants