Catherine MARLIERE

Mon rôle en tant que responsable amélioration continue, et de venir en support à la direction pour déployer la stratégie de l'entreprise et répondre aux besoins des clients. Mes actions sont :

- piloter l'organisation en charge d'identifier et prioriser les projets à mener (PMO)

- manager l'équipe qui gère ces projets

- gérer certains de ces projets.

Etant certifiée Black Belt Lean Six Sigma je dispose d'outils permettant d'optimiser les processus, aussi bien au niveau du temps de cycle que de la qualité.

Je justifie également d’une expérience de plus de 10 ans en informatique de gestion. Ma connaissance du milieu informatique me permet d’être un très bon interlocuteur pour les opérationnels.



Je suis actuellement à l'écoute d'opportunités.



Mes compétences :

Gestion de projet

SQL

Management

Reporting

Amélioration de process

Gestion du changement

Formation

Black Belt Lean 6 sigma

Optimisation des process

Organisation

Six Sigma

Standard Operating Procedure

Kaizen

FMEA

Audit