Nathalie FONTANGES

Titulaire d'un bac + 5 en droit (spécialisation droit et économie immobiliers (ASSAS)), j'ai occupé, durant trois années, un poste de Juriste - Responsable de programmes immobiliers au sein d'un groupe spécialisé dans la rénovation, la promotion et la gestion de biens immobiliers.



Par la suite, dans le cadre d'un CDD de juriste au sein du groupe Century 21 France, j'ai eu pour fonction la gestion des litiges nés entre les partenaires franchisés et la clientèle, la veille juridique au sein du réseau.



Puis j'ai été consultante juridique dans un cabinet de géomètres experts, spécialisée tout particulièrement dans la copropriété et la volumétrie (création et modificatif).



J'ai ensuite exercé pendant 4 ans au sein de la société I@D France en tant que juriste puis de Responsable du service juridique que j'ai créé.



Je ne suis pas limitée géographiquement.



Pour tous renseignements complémentaires n'hésitez pas à me contacter.