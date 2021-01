Delphine PICHOTIN (PICHOTIN)

La formation et la gestion de projet sont mes compétences et appétences.



CHARGE DE PROJET - méthode AGILE :

Product Owner c'est pour moi le mélange entre la vision client et les réalités de l'entreprise, c'est le mélange entre compétences humaines et organisationnelles.

Être moteur, s'adapter, mener à bien un projet dans sa globalité et ses détails est une source d'accomplissement à la fois professionnelle et personnelle.



FORMATRICE Logiciels, Vente, Communication :

Convaincue qu'une formation adaptée est une impulsion donnée, j'insuffle en priorité dans mes formations dynamisme et plaisir, avec pragmatisme.