Fédératrice dans lâme, je vous propose dintégrer votre entreprise et de vous accompagner dans la construction et/ou le développement de votre stratégie en Ressources Humaines.

Réunir les hommes autour d'un projet commun et développer les compétences de chacun pour faire grandir le collectif, voilà ma vision des Ressources Humaines.



Un salarié heureux est un salarié performant.



Mon profil généraliste me permet d'appréhender les problématiques sous un angle opérationnel et organisationnel aussi bien que juridique et social.



Mes fonctions m'ont conduit à contribuer activement à la performance et la compétitivité de l'entreprise et à piloter ou animer des projets transverses tant au niveau RH, managérial que juridique (gestion de crise), dans des contextes de crise ou de croissance.



Mon intérêt particulier pour le mangement ma permis de faire évoluer les équipes en les accompagnant sur le développement de leur posture et de leurs compétences.



Mon sens de la communication ma permis de chaperonner les collaborateurs dans le changement mais aussi de débloquer des situations difficiles ou de conflits.



Mon attachement pour la qualité de vie au travail ma permis, en étroite collaboration avec les salariés, daméliorer leurs conditions de travail et leur performance individuelle et collective (Chantier 5S).



Je suis à l'écoute et sais faire preuve d'empathie.

Je responsabilise et fais confiance.

Je suis juste et équitable, et je respecte les engagements pris.

Mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont les personnes avec lesquelles j'ai travaillé.



Deux minutes ! voici le temps nécessaire pour consulter mon CV Vidéo, intégrant des témoignages de mes anciens dirigeants ou collaborateurs.



https://www.talentstube.com/talent/28747-nathalie-gaisse/