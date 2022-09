Nathalie GALAIS

Mes compétences professionnelles se situent dans la gestion administrative, la gestion de personnel et l'accueil clients.

Mes différentes expériences m'ont dirigé vers le commerce (17 ans), l'encadrement d'équipe (12 ans), et le secrétariat de direction (7ans).

Dynamisme, autonomie et rigueur qualifient ma personnalité.

Mon excellent relationnel et mon esprit d'équipe et d'analyse sont les points forts de mes différentes expériences.

Je reste à votre disposition pour répondre à vos interrogations...





Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de personnel

Commerce