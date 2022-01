Bonjour,



Riche de mon expérience diversifié et évolutive, je suis une personne rigoureuse, mon but est d'aller jusqu’au bout de tout ce que j’entreprends. Dynamique, volontaire et consciencieuse, je suis ouverte aux nouvelles technologies, activités et domaines.



Attentive à toutes propositions.



nathkerjean@gmail.fr





Mes compétences :

Microsoft Word 2010

Microsoft Excel 2010

SAP

As400

Sage

Microsoft PowerPoint

EVERWIN