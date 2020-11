Je suis comportementaliste certifiée, médiatrice de la relation homme-chien, installée à Bordeaux (centre-ville).



Mes compétences pour exercer ce beau métier :



- une bonne capacité d'écoute et d'empathie,



- une socle scientifique solide, pluridisciplinaire, en éthologie du chien, communication, sociologie, psychologie notamment.



J' appréhende, analyse, décrypte les interactions de votre compagnon avec son environnement (famille, contexte de vie...) et vous apporte les clefs susceptibles d'apaiser, d'apporter des solutions aux problèmatiques exposées.



Parce que votre chien est un révélateur, une éponge affective dont le comportement est une réponse adaptative à votre propre vie au quotidien, il convient alors d'analyser, de comprendre pour reconstruire et réorienter votre vie commune au bénéfice d'une relation pacifiée.



J'interviens :



- d'une part en prévention des situations potentiellement perturbantes (déménagement, bébé...),



- d'une part dans la préconisation de conseils, de leviers susceptibles de faire cesser les comportements gênants observés.



Sachez qu'il n'est jamais trop tard pour agir. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel reconnu qui saura vous accompagner dans les changements souhaités.



Comprendre son compagnon, c'est mieux vivre avec lui pour mieux l'aimer...



Nathalie Mortreux

Comportementaliste certifiée,

DESS Communication Université Lille 3

Conseils en Fleurs de Bach

Maître reiki - communication animale - EFT

Chroniqueuse France Bleu Gironde

Www.unehistoiredechien.com

06 48 80 26 48



Mes compétences :

Prévention

Maître praticien Reiki

Conseils en Fleurs de Bach