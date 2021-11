Nathalie NADIRADZÉ

DALISYS est une ESN spécialisée dans l'industrialisation du test logiciel et l’intégrateur reconnu des solutions ALM HP Software.



DALISYS est un pure player en test logiciel depuis 1995, une centaine de collaborateurs et plusieurs centaines de missions par an.



Nous permettons à nos clients de :

►Maitriser la stabilité du SI à chaque mise en production

►Professionnaliser les activités de test / recette logiciel

►Réduire les couts induits par les anomalies en production

►Choisir, mettre en œuvre et optimiser les outils de tests les plus innovants du marché

►Réduire les cycles projets / évolutions du SI



DALISYS propose 4 lignes d'offre :

►La gestion du savoir-faire en test : audit & formation en test

►L’ingénierie du système de test : expertise Méthodes et Outils

►La gestion du patrimoine de test : Recette – Automatisation – TRA - Performance

►Les outils de test : HP ALM et accélérateurs DALISYS « TestAccel » : intégration et administration



