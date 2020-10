Nathalie ORICELLI

Ayant validé un Bachelor chef de projet Web Marketing dernièrement, je suis actuellement à la recherche d'un poste dans le domaine de la formation.

Polyvalence est le mot qui résume mes compétences, active dans le domaine associatif et habituée à un entourage "jeunes", mon choix de carrière se tourne désormais vers l'univers de la formation.

Considérant que tous mes domaines de compétences sont liés, cela me permet de comprendre le fonctionnement et les impératifs d'une bonne organisation d'entreprise. En alliant mon expérience du terrain et mon savoir faire, je suis désireuse de transmettre mes connaissances dans tous les domaines informatiques, marketing et secrétariat.

Mes compétences principales : Le réseau informatique et telecom, la maintenance, l'assistance, la logistique et la communication, le Web design, la conception de site internet et de logo, le graphisme digital , les logiciels... .



Mes compétences :



Conception de site

Web marketing et stratégie digitale

Référencement

Conception graphique

Charte graphique

Ergonomie Web et UX Design

Maquettage

Responsive Design

Rédaction Web

Communication Online et Offline

Community Management

Conduite de Projets (Methode Agile)

Cahier des charges

Langages HTML5 et CSS3,

Javascript

Développement Web



helpdesk

Organisation professionnelle

Relation fournisseurs

Facturation

Câblage

Relations clients

Télécommunications

Support client

Secrétariat

Installation de Logiciel

Maintenance informatique

Réseaux d'entreprises

Réseaux sans fil

Traduction anglais français

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Infographie

Photographie

Téléphonie sur IP

PABX

Certification Cisco



Microsoft Windows

Microsoft Office

Suite Adobe (Photoshop, Lightroom, Indesign, Illustrator, Dreamweaver, XD)

Oracle Database

Microsoft Windows Server

Alcatel VoIP

Oracle 10G

Microsoft Windows 2000 Server

Wordpress / Prestashop /Wix / Jimdoo/ Wifeo

Microsoft Internet Information Server

IP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol