Nathalie PEREIRA

> Participation aux lancements de campagnes publicitaires en France et dans les délégations (Algérie, Portugal, Mali) : affichage, radio et Web.



> Organisation chaque année de plusieurs Salons majeurs du Tourisme à l'international BtoC et BtoB.



> En charge des partenariats / sponsoring de la Société : négociation, organisation, tâches administratives, logistique, etc.



> En charge des partenariats annuels de la Compagnie (Services Optionnels) et de leur développement.



> Connaissances web et digitales



Mes compétences :

Web

Communication

Evénementiel

Partenariats / Sponsoring

Organisation d'évènements

Relations presse