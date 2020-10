Spécialités :



PELVI-PERINEOLOGIE chez l'homme et la femme : urologie-sexologie, gynécologie-obstétrique-abdominale et ano-rectale.

Rééducation globale : périnée-abdominaux-dos-posture-respiration-émotions.



MATERNITE : Accompagnement pré et post natal en masso-kinésithérapie et en haptonomie.



HAPTONOMIE : accompagnement pré et post natal et HAPTOSYNESIE.





http://www.porteils-nathalie-masseur-kinesitherapeute.fr



Mes compétences :

Kinésithérapeute

Haptonomie