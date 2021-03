Nathalie PROCHET

Pilotage

Gérer les certifications ISO 9001/14001/BRC (Planification et suivi des audits)

Participer à la rédaction de la politique entreprise et à la définition des objectifs QSE

Rédiger les procédures du système de management

Analyser les risques des nouveaux procédés et accompagner les différents responsables de processus

Réaliser des audits internes/croisés

Mise en œuvre de GED, doutils collaboratifs (Plan dactions, Traitement des NC)



Suivi Processus

Mise en place dindicateurs pour assurer le suivi des processus

Suivi des indicateurs et évaluation de lefficacité des processus

Suivi des plans dactions (Accompagnement des pilotes)

Suivi du traitement des non conformités internes/Clients/Frs



Management

Supervise, anime, évalue léquipe QHSE



Communication

Informer la direction et le personnel des évolutions de la législation, des normes et des recommandations en matière de Qualité, Sécurité et Environnement

Sassurer que la politique entreprise est connue

Former et sensibiliser le personnel en matière de qualité, sécurité, environnement

Animation terrain sécurité, qualité, environnement

Participer aux réunions relatives aux questions QSE (CSSCT/Comité de pilotage Sécurité Qualité Environnement)