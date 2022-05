Nathalie TROCHET

Après 20 ans d'expérience à des directions managériales en Marketing et Communication dans les secteurs du bâtiment, de la logistique et du transport, je crée, Human Business, cabinet de Coaching et de Conseil en management des organisations.



Coach Professionnelle Certifiée, j’aborde l’entreprise en mettant l’humain au centre des enjeux économiques et de la dynamique de l’entreprise.



Ma mission : Accompagner les dirigeants, les managers et leurs équipes vers plus d’authenticité et de bien être.

Cultiver la relation, les valeurs, semer la confiance, encourager l'autonomie, favoriser la transformation, déployer les idées, et nourrir les hommes pour un bien être et un épanouissement durable.



Mon ambition : Poser un regard différent, vous inviter à Explorer, Découvrir, vous Découvrir avec bienveillance pour que vous puissiez exprimer et déployer pleinement votre potentiel.



Ce qui me guide : Accompagner les hommes et les femmes à trouver leurs forces et leurs talents dans leur vie professionnelle et personnelle.

Dans un monde qui nous pousse parfois à oublier l’essentiel, apprendre à lâcher prise pour libérer et exprimer pleinement ce que nous sommes afin d’accomplir ce qui nous anime vraiment, se reconnecter à nos besoins profonds afin de mieux avancer vers ce qui est juste pour nous.



Mes compétences :

Stratégie d'entreprise

Coaching professionnel

Conseil en organisation

Conseil en management

Stratégie de communication

Marketing stratégique

Coaching d'équipe