Nathalie ROBAKOWSKY SCHLOTTER

Bonjour,



J’ai intégré l’équipe commerciale du groupe Divalto (ex : Interlogiciel) il y a plus de 20 ans.



Fière de participer au développement de cette belle entreprise, je partage naturellement ses valeurs «Humain, performant, pérenne, visionnaire».



Forte de mon expérience et ma connaissance de l’écosystème Divalto et en collaboration de mes équipes, j’accompagne nos utilisateurs, prescripteurs, futurs clients et futurs partenaires dans leur parcours de découverte de nos produits et/ou de gestion de la relation avec notre réseau de distribution.



Si vous souhaitez échanger sur votre utilisation de nos logiciels ou mettre en place (dans votre entreprise ou chez vos clients) une solution de gestion (ERP) ou de CRM mobile (commerciaux et techniciens) mon équipe ou moi-même restons à votre écoute et disposition.



N'hésitez pas à nous contacter !



Par téléphone : 03 88 64 50 60

Mail : relationclient@divalto.fr

Visiter notre site : www.divalto.com



Nathalie Schlotter