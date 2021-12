Nathalie ROLAND

Comptable Fournisseurs et Clients

- Formation et expérience probante en comptabilité fournisseurs et clients au sein d’un groupe et en PME

- Contrôle, validation des factures fournisseurs et mise en paiement des factures fournisseurs

- Gestion des frais généraux, frais de douanes, des factures transporteurs et de stockage, des factures de mise à disposition du personnel et des notes de frais

- Pointage des règlements clients et lettrage des comptes clients

- Travail en interface avec différents services : commercial, ressources humaines et en équipe

- SAP - Excel



Mes compétences :

Reconciliations

Invoicing > Issuing Invoices

Cost management

Invoicing > Payment of Invoices

SAP

Lotus 1-2-3

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word