Je développe, depuis plus de vingt années, mon expertise de formatrice manager sur le terrain.



Diplômée d'une Licence 3 pour la formation d'adultes, depuis juin 2017, me donne la possibilité d'ajouter à mon cursus professionnel des apports théoriques.



A ce jour j'exerce le métier de formatrice en centre de formation. Transmettre un savoir, un savoir-faire face à un contexte socio-économique en perpétuel mouvement.



Motiver, rassembler , échanger, faire faire et accompagner les collaborateurs-trices, stagiaires sur le terrain, contrats pro. et ou demandeurs d'emplois, sont mes leitmotivs essentiel à l’épanouissement des apprenants ainsi que mon propre épanouissement.



Pédagogue avec une bonne aisance relationnelle, je mets un point d'honneur à tout mettre en œuvre pour adapter mes compétences.



Consciente que ce courrier ne peut refléter l'étendue de mon potentiel, je vous propose de nous rencontrer à la date de votre convenance.



Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de toute ma considération.





Betty Raimondi



Mes compétences :

Communication

Analyser écouter réfléchir agir

Gestion administrative

Recrutement

Gestion de la relation client

Management

Merchandising

Formation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Aisance relationnelle