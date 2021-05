Pierre EYNARD

Passionné d’art et de processus créatifs, j’ai réalisé pendant plus de 10 ans des séminaires en Histoire de l’Art pour le compte de particuliers et des entreprises du Luxe et de la grandes consommation (Guerlain, Dior, Paco Rabanne, L’Oréal…) en mettant en place des liens entre leurs thématiques ( innovation produit, image de la marque, communication publicitaire etc..) et les grandes œuvres d’artistes classiques et contemporains.

J’ai parallèlement animé un atelier de dessin classique.



Je suis actuellement formateur en Histoire de l’art et dessin pour des classes d’initiation artistique.